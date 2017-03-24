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The Ithacan

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Accuracy • Independence • Integrity

March 24, 2017   |   Ithaca, NY
UPDATE: Unions say strike is still on

UPDATE: Unions say strike is still on

By | Mar 23, 2017

Editorial: Rowdy student behavior on TCAT unacceptable

Editorial: Rowdy student behavior on TCAT unacceptable

By The Ithacan | Mar 22, 2017

Ithacans assemble: Comic fans unite on campus for Ithacon 42

Ithacans assemble: Comic fans unite on campus for Ithacon 42

By | Mar 22, 2017

Men’s lacrosse remains undefeated with seven wins

Men’s lacrosse remains undefeated with seven wins

By | Mar 21, 2017

Full Coverage Contingent Faculty Issues

Latest Articles

Ed Tech Day 2017 3 mins ago | News Chief Diversity Officer search delayed until Fall 7 hours ago | News UPDATE: Unions say strike is still on 24 hours ago | News Students for Labor Action hang banner in support of union 1 day ago | News Snap Judgment – Contingent Faculty Strike 2 days ago | Opinion

Bomber Updates

The IC men’s tennis team loses to Hobart College 7–2 6 hours ago | Sports Women’s lacrosse defeats SUNY Cortland in overtime 7 hours ago | Sports

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College alum and professor runs for Tompkins County Legislature

College alum and professor runs for Tompkins County Legislature

By | Mar 22, 2017

Deja View: DC Rebirth and comic book continuity

Deja View: DC Rebirth and comic book continuity

By The Ithacan | Mar 21, 2017

IC students respond to national anti-Semitism

IC students respond to national anti-Semitism

By | Mar 22, 2017

Students volunteering in Ithaca Underground build community

Students volunteering in Ithaca Underground build community

By | Mar 8, 2017

More News

News

Strike still on despite union bargaining session with college

Strike still on despite union bargaining session with college

By | Mar 22, 2017

Students spend spring break on volunteer trips

Students spend spring break on volunteer trips

By | Mar 22, 2017

All IC London Center students reported safe after attack

All IC London Center students reported safe after attack

By The Ithacan | Mar 22, 2017

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Opinion

Commentary: Military must combat sexual harassment and assault

Commentary: Military must combat sexual harassment and assault

By | Mar 22, 2017

Commentary: What it’s like to negotiate with IC administration

Commentary: What it’s like to negotiate with IC administration

By | Mar 22, 2017

Q&A: Local advocacy group focuses on sexual assault

Q&A: Local advocacy group focuses on sexual assault

By | Mar 22, 2017

More Life & Culture

Life & Culture

Film festival spotlights Israeli culture to student audience

Film festival spotlights Israeli culture to student audience

By | Mar 22, 2017

Q&A: Filmic Magazine screens collection of alternative films

Q&A: Filmic Magazine screens collection of alternative films

By | Mar 20, 2017

In My Own Words: Elijahda Warner

In My Own Words: Elijahda Warner

By | Mar 9, 2017

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Sports

Cheerleading team welcomes first male member this year

Cheerleading team welcomes first male member this year

By | Mar 22, 2017

Women’s track and field place second in NCAA Championships

Women’s track and field place second in NCAA Championships

By | Mar 12, 2017

IC men’s lacrosse head coach celebrates milestone

IC men’s lacrosse head coach celebrates milestone

By | Mar 22, 2017